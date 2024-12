Homem morre após se envolver em acidente com dois caminhões na RS-475 em Getúlio Vargas

Um motorista de caminhão morreu após se envolver em um acidente na RS-475 em Getúlio Vargas , no norte do Estado. O caso ocorreu por volta das 13h desta segunda-feira (23), no km 36 da rodovia.

Conforme informações repassadas pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), os dois caminhões trafegavam no sentido Getúlio Vargas a Charrua . O caminhão em que a vítima estava colidiu na traseira do segundo veículo, que tentava acessar uma rodovia à direita.

Com o impacto, o caminhão da frente tombou sobre a via, e o de trás tombou no sentido contrário. O motorista do primeiro veículo não se feriu.