Rodovias da Região Norte têm trânsito abaixo do normal nesta segunda-feira

O motorista que pegar a estrada na manhã desta segunda-feira (23) vai encontrar um tráfego abaixo do normal nas principais rodovias do norte do Estado. O fluxo deve aumentar a partir da manhã desta terça (24) e intensificar na quarta-feira (25).

A BR-386 deve receber ao menos 116,2 mil veículos até a quarta-feira (25), conforme a CCR Via Sul, que administra a via. Até as 8h30min desta segunda, 862 veículos passaram pelo posto de pedágio em Victor Graeff, no quilômetro 204 — são cinco veículos por minuto.