Fichas do transporte público de Passo Fundo serão aceitas até 31 de dezembro

Fichas podem ser convertidas em crédito. Rosângela Borges / Agencia RBS

Em 10 dias, as fichas do transporte público de Passo Fundo, no norte do Estado, deixarão de ser aceitas. A partir de 1º de janeiro, os passageiros deverão utilizar o cartão eletrônico ou pagar em dinheiro para usar os ônibus urbanos.

Quem ainda tiver as passagens depois do dia 31 de dezembro poderá convertê-las em saldo no cartão, com prazo final até o dia 31 de maio de 2025. Conforme a Coleurb, empresa responsável pelo serviço, ao menos 160 pessoas já realizaram a conversão (veja abaixo como fazer).

As datas estipuladas fazem parte da transição do serviço para o meio eletrônico, que iniciou em julho. Até o momento, 37 mil cartões já foram emitidos, entre passageiros comuns, estudantes e beneficiários da gratuidade.

Conversão das passagens

A partir de 1º de janeiro o pagamento será somente por cartão ou dinheiro. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Desde o dia 2 de dezembro é possível converter as fichas vermelhas em crédito no cartão de bilhetagem. Para isso, basta comparecer ao ponto de atendimento da Coleurb, apresentar um documento com foto e realizar a troca.

É permitido fazer a conversão uma única vez, respeitando o limite de até 450 fichas.

Local de atendimento: Avenida Sete de Setembro, 97 - Centro

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h10min ao meio-dia, e das 14h às 18h (nos dias 24 e 31 de dezembro, até ao meio-dia).

Fique atento aos prazos