Cinco municípios assinam compromisso para custear atualização do projeto de asfaltamento da RS-514

Estrada liga Palmeira das Missões a Ajuricaba, na Região Noroeste, e passa por cinco municípios Jean Maidana / ALRS / Divulgação

As prefeituras de Palmeira das Missões, Ajuricaba, Santo Augusto, Nova Ramada e Condor assinaram nesta segunda-feira (23) um termo de compromisso em favor do asfaltamento da RS-514. A estrada de chão liga Palmeira das Missões a Ajuricaba, na Região Noroeste, e passa por cinco municípios.

No termo, as prefeituras se comprometeram a custear a atualização do projeto de asfaltamento do trecho, anunciado pela primeira vez em 1994. O anúncio foi durante a reinstalação da Frente Parlamentar Pró-Pavimentação da RS-514, em Palmeira das Missões.

O assunto já foi pauta de outra frente parlamentar, mas as obras não tiveram avanço. Agora, a associação foi reeditada e conta com assinaturas de todas as bancadas da Assembleia, disse o deputado estadual Rafael Braga (MDB), que lidera o movimento.

— Os cinco municípios assinaram um termo de compromisso e devem entregar a atualização do projeto. O Estado já se comprometeu em realizar essa tão sonhada obra — afirmou.

Os municípios terão um encontro para debater os investimentos de cada prefeitura na atualização do projeto na sexta-feira (27). O valor da obra vai ser calculado a partir da entrega do projeto, que deve ser concluído em cerca de três meses.

A partir disso, o governo do Estado analisa as possibilidades de investimento. Uma das expectativas é que o asfaltamento seja feito a partir de uma parceria público-privada com empresas da região.

Representantes dos municípios de Palmeira das Missões, Ajuricaba, Santo Augusto, Nova Ramada e Condor se reuniram para a assinatura junto da Assembleia do RS e o vice-governador Gabriel Souza na manhã desta segunda-feira (23). Jean Maidana / ALRS

— Ainda não sabemos como vai ser o modelo, mas a primeira coisa a fazer é atualizar esse projeto de 1994. Depois o Estado analisa se vai ser feito em lotes, com recursos do orçamento ou se vai usar da parceria público-privada. Temos empresas, em vez de pagar imposto, podem contratar obras e depois ter os valores abatidos — afirmou o deputado.

Estrada das Sementeiras

Conhecido como Estrada das Sementeiras, o trecho é rota para o escoamento das safras de milho, trigo e soja. Segundo a frente parlamentar, por ali passa uma média de 595.980 toneladas de produção agrícola todos os anos.

Ainda conforme o levantamento, a RS-514 movimenta anualmente cerca de 700 mil toneladas de produtos, entre sementes e insumos.

Presente na região, o vice-governador Gabriel Souza disse que não há uma estimativa de quanto a obra custará, mas esse é um primeiro passo para estabelecer possibilidades para o asfaltamento daquela região.