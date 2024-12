Vulcão Kilauea volta a entrar em erupção no Havaí

Um dos vulcões mais ativos do mundo, o Kilauea, no Havaí, voltou a entrar em erupção na madrugada desta segunda-feira (23), expelindo colunas de lava de até 80 metros de altura.

Imagens divulgadas pelas autoridades mostraram fissuras na cratera do vulcão, de onde saíam jatos de lava incandescente.

A erupção começou às 02h20 locais (09h20 de Brasília) na altura da parte sudeste da cratera, informou o Observatório de Vulcões do Havaí.

"Às 4h30, foram observadas fontes de lava com alturas de até 80 metros", acrescentou o serviço.

A região onde ocorreu a erupção é uma área do Parque Nacional de Vulcões do Havaí, que está fechado ao público.

A principal preocupação nas primeiras horas da manhã era que o gás vulcânico e as finas partículas transportadas pelos ventos pudessem alcançar a área residencial.

"À medida que o dióxido de enxofre é liberado continuamente do cume durante a erupção, reagirá na atmosfera, criando a neblina visível conhecida como vog (névoa tóxica vulcânica), a sotavento do Kilauea", acrescentou o observatório.

Este é um dos seis vulcões ativos do arquipélago do Havaí, entre os quais também estão o Mauna Loa, o maior vulcão do mundo.