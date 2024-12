Conselho iraniano vota para suspender a proibição do Whatsapp

O conselho supremo do ciberespaço do Irã, que é responsável pela gestão de questões relacionadas à Internet e ao ciberespaço, votou nesta terça-feira (24) para suspender a proibição do aplicativo de mensagens WhatsApp, que enfrenta restrições há mais de dois anos, informou a mídia estatal.

"A proibição do WhatsApp e do Google Play foi suspensa por um voto unânime dos membros do conselho supremo do ciberespaço", disse a agência de notícias oficial iraniana Irna.

"Essa é a primeira etapa do plano para suspender as restrições", acrescentou Irna.

"Hoje demos o primeiro passo para suspender as restrições à Internet com consenso", disse o ministro das Comunicações, Sattar Hashemi, em sua conta no X.

Após os protestos em 2022 pela morte sob custódia de Mahsa Amini, uma jovem presa por violar o rigoroso código de vestimenta, o Irã bloqueou o Instagram e o WhatsApp, os aplicativos mais usados desde que o YouTube, o Facebook, o Telegram, o X e o TikTok foram proibidos nos últimos anos.