Atacante campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio assina com o Remo

Pedro Rocha estava no Criciúma. Celso da Luz / Criciúma/ Divulgação

O Remo anunciou, nesta segunda (23), a contratação de Pedro Rocha para 2025. O atacante de 30 anos pertencia ao Fortaleza e estava emprestado ao Criciúma no ano passado. O clube cearense optou por renovar o contrato com o atleta no término da última temporada.

Pedro Rocha foi campeão da Copa do Brasil de 2016 pelo Grêmio, com direito a dois gols no primeiro jogo da final contra o Atlético-MG, no Mineirão. O jogador foi vendido na metade do ano seguinte ao Spartak, da Rússia, por 12 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões pela cotação da época).

A saída de Pedro Rocha se configurou, na época, na maior venda da história do Grêmio. Em 2018, ele perderia o posto para o volante Arthur.

Após conseguir o acesso neste ano, o Remo vai disputar a Série B em 2025. Pedro Rocha é natural de Vitória, no Espírito Santo, e fez sete partidas pelo Criciúma em 2024, sem gols marcados.