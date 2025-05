Como a equoterapia virou aliada para a saúde de pessoas com deficiência em Passo Fundo

Um passeio a cavalo pelo campo, unindo atividades de coordenação motora e cognitiva de pessoas com deficiência: essa é a proposta da equoterapia , projeto de extensão da Universidade de Passo Fundo (UPF) em parceria com a Associação dos Amigos da Criança Autista (Auma) , que atende a 30 pessoas da cidade e região.

As atividades são voltadas para pessoas com deficiência e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) dos três aos 45 anos. No cavalo, eles fazem um trajeto de cerca de 30 minutos com paradas para atividades que exploram a noção espacial, força, coordenação motora e conhecimentos como alfabeto, matemática e cores.