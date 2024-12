Porsche abandonado na RS-218 foi comprado três semanas antes e teve perda total após saída de pista

Em 15 de novembro, quem passou pela RS-218, entre Catuípe e Santo Ângelo, no noroeste gaúcho, foi surpreendido com um Porsche 911 GT3 caído às margens da rodovia. O carro foi removido do local, mas ficou o mistério sobre o que causou o acidente e quem tirou o veículo de lá.

O caso se tornou uma das reportagens mais lidas em GZH Passo Fundo em 2024 — motivo pelo qual integra série com os assuntos mais comentados do ano. As atualizações serão publicadas no site nas próximas semanas como forma de lembrar o ano que passou.

GZH entrevistou o dono do automóvel — um empresário do ramo da engenharia elétrica da Região Noroeste que pediu para não ter o nome divulgado. Ele contou o que aconteceu com o carro de luxo; veja a seguir.

Leia Mais Relembre: Porsche é encontrado abandonado em rodovia do noroeste gaúcho

"Fui desviar de capivara"

O dono do esportivo avaliado em R$ 2,2 milhões disse à reportagem que o acidente foi por volta das 21h da sexta-feira, 15 de novembro.

— Eu ia no sentido Catuípe a Ijuí quando fui desviar de uma capivara e acabei caindo no mato. Na estrada tudo pode acontecer né, não tem muito o que fazer, o importante é que eu não me machuquei — disse o empresário.

O homem afirmou que dirigia dentro da velocidade indicada da via, mas saiu da estrada após manobra para desviar do animal. Ele disse, ainda, que estava sozinho no carro e, depois do acidente, saiu do veículo e pediu carona para ir embora.

Carro foi comprado três semanas antes de acidente

Na manhã seguinte, o carro emplacado em Porto Alegre foi encontrado fora da pista, com sinais de colisão contra a vegetação. Como não estava obstruindo a pista e não havia irregularidades na documentação, a polícia não o guinchou.

O proprietário, então, removeu o veículo na manhã de domingo, 16 de novembro. Segundo o empresário, não foi possível recuperar os estragos no esportivo de mais de 500 cavalos de potência.