Havia um tempo em que expressões como “Protocolo de Kyoto”, “mercado de carbono” ou acrônimos como “COP” eram desconhecidos da maioria dos brasileiros. Mesmo um marco, a ECO-92, o encontro que colocou o Brasil no mapa das discussões globais sobre proteção ao ambiente, costuma ser pouco lembrado. Afinal, naqueles turbulentos anos 1990, o Brasil tinha muitos temas internos com que se preocupar: os escândalos de corrupção, o impeachment do primeiro presidente eleito na redemocratização, o vaivém da economia, o Plano Real...