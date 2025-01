“Parecia um romance de Agatha Christie”, diz jornalista britânico que veio ao RS cobrir caso do bolo envenenado

Por que você e o Daily Mail se interessaram pelo caso?

Você veio para Porto Alegre para acompanhar o caso ou para outros trabalhos?

Quais as suas primeiras impressões sobre o caso?

A minha perspectiva sempre foi um caso estranho e devo admitir que, para começar, pensei que seria um acidente trágico e que Zeli se confundiu com os ingredientes. Achei que ela não poderia ter feito isso deliberadamente, pois também deu duas mordidas no bolo. Então, conversando com a família dela, fiquei sabendo que havia animosidade entre Deise e outros parentes. Quando o primo me contou que o Paulo (o sogro) tinha morrido depois de comer uma banana pensei que tinha alguma coisa errada aqui e aí a irmã do Jefferson (esposo de Maida, que faleceu comendo o bolo) disse que talvez fosse “alguém rancoroso”, mas não entrei no assunto, o que também me fez pensar. Além disso, quando pedi à polícia que me contasse sobre as bananas de Zeli e Paulo, eles se recusaram a falar sobre eles, então tudo isso me fez pensar que talvez houvesse mais do que isso. Obtive então a certidão de óbito de Paulo que mostrava que ele morreu sem testamento e com bens que me fizeram pensar que talvez fosse um motivo financeiro. Quando a polícia anunciou a exumação, penso que todos sabíamos quais seriam os resultados do teste: positivo para arsénico.