Governo Trump avalia controlar quem pode ou não participar das coberturas jornalísticas na Casa Branca

O argumento do governo é que a atual configuração do corpo de imprensa não traduz a diversidade do atual ecossistema de comunicação nos EUA . Leia-se: "Há veículos de jornalismo por demais críticos a Trump, precisamos de jornais favoráveis ao governo ".

Nas primeiras fileiras, costumam estar jornalistas de grandes emissoras de TV, como CNN, NBC, Fox News, de agências internacionais e de jornais, como The New York Times, The Washington Post e The Wall Street Journal.