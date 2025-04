Prefeitura não vai demolir moradias condenadas no bairro São Luiz, em Caxias do Sul

Proprietários de três dos dez imóveis interditados desde a madrugada de terça-feira (25), no bairro São Luiz, em Caxias do Sul, precisarão arcar sozinhos com a despesa de demolição das moradias. Após um laudo, emitido por engenheiros da prefeitura, recomendar a demolição imediata de três imóveis, a Procuradoria Geral do Município emitiu, nesta quinta-feira(3), um parecer recomendando que o serviço não seja feito pelo poder público.