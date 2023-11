O Observatório do Clima (OC) divulgou nesta terça-feira (23) a nova coleção de dados do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG). A 11ª edição do relatório mostra que o Brasil teve uma queda de 8% nas emissões brutas de gases de efeito estufa em 2022. O cenário foi puxado pela redução da taxa de desmatamento na Amazônia e por chuvas abundantes em algumas regiões do país, que causaram uma redução recorde no acionamento de termelétricas fósseis. Assim, o país sai de 2,5 bilhões de toneladas de CO2 equivalente (GtCO2e) em 2021 para 2,3 GtCO2e em 2022. No entanto, ainda há grande espaço para maiores ambições climáticas, salienta o órgão.