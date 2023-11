O cenário climático quebrou um recorde preocupante na última sexta-feira (17). Pela primeira vez, a temperatura média global foi mais de 2°C superior as registradas na era pré-industrial, entre 1850 e 1900. De acordo com dados da Copernicus (C3S), a média de temperatura no mundo teve uma irregularidade de 2,07ºC no dia 17 de novembro deste ano.