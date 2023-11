A existência de vida na Terra está diretamente atrelada ao aquecimento da superfície do planeta. Sem o efeito estufa, fenômeno natural que retém calor no centro terrestre, a temperatura média do planeta seria de -18ºC, cerca de 33ºC abaixo da média atual, 15ºC. No entanto, o modo de vida atual do homem tem aumentado gradativamente a emissão de gases de efeito estufa — dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e vapor d’água —, o que causa mudanças climáticas e ameaça o futuro da Terra.