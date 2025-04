Chuva forte, neblina e temperatura amena: confira a previsão do tempo para quinta-feira no RS

Sistema de baixa pressão sobre o Paraguai irá influenciar na ocorrência de chuva no RS. André Ávila / Agencia RBS

A chuva volta ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (24), especialmente sobre as metades Norte e Oeste. A previsão indica que haverá condições para pancadas fortes em áreas próximas à divisa com Santa Catarina, no extremo norte do Estado.

De acordo com a Climatempo, a tendência é que seja uma chuva bem localizada e mal distribuída. Ou seja, pode atingir algumas localidades e outras não. Em cidades como Uruguaiana, Passo Fundo, São Borja e Santa Rosa, por exemplo, os acumulados previstos variam de 1 a 10 milímetros.

Na Serra, o dia começa com tempo aberto e predomínio de sol. Ao passar das horas, as áreas de instabilidade voltam a ganhar força e se espalhar sobre algumas localidades, com potencial para fortes pancadas de chuva.

Esse cenário de instabilidade é motivado pela atuação de uma área de baixa pressão centralizada na altura do Paraguai, associada a um fluxo de umidade vindo do norte do país.

Como ficam as demais áreas

Nas demais regiões, como a porção Centro-Leste, o Sul, a Região Metropolitana e o Litoral, o tempo segue firme e com predomínio de sol entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva e a temperatura continua mais amena.

Na Capital, segue a condição favorável à formação de nevoeiro pela manhã, semelhante ao observado nesta quarta-feira (23). Isso porque a temperatura segue um pouco mais baixa pela manhã e há umidade disponível na atmosfera, o que estimula o fenômeno.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (24)

Região Metropolitana

Formação de nevoeiro ao amanhecer. Quinta-feira de sol com variação de nebulosidade. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 17°C e 27°C.

Campanha

A previsão indica que o dia será de sol com períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima chega aos 15°C e a máxima, aos 28°C.

Fronteira Oeste

Região deve ter aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 18°C e 30°C.

Litoral Norte

Dia de sol e períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens. Em Tramandaí, a mínima atinge os 15°C e a máxima, os 27°C.

Litoral Sul

É esperado sol e períodos de céu nublado durante o dia. Noite com muitas nuvens. Em Rio Grande, o dia começa com 14°C e pode chegar aos 27°C.

Região Central

Predomínio de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 17°C e 27°C.

Região Norte

Quinta-feira de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 17°C e 28°C.

Região Noroeste

Dia de sol com muitas nuvens, passando a chuvoso à tarde. Em Santa Rosa, o dia começa com 20°C e pode chegar aos 29°C.

Região Sul

Predomínio de sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Canguçu, o termômetro varia entre 14°C e 27°C.

Serra

A região deve ter sol e períodos de céu nublado ao longo do dia. Noite com muitas nuvens. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 15°C e 28°C.

*Produção: Carolina Dill