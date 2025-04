Semana deve começar com tempo firme e queda na temperatura no RS

Queda na temperatura deve marcar o começo da semana no Estado. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A semana que está começando deve trazer temperaturas mais baixas e, também, tempo mais firme. Isto porque, segundo a Climatempo, na segunda-feira (28), a frente fria que paira sobre o Rio Grande do Sul deve se afastar.

Este deslocamento até pode gerar uma chuva fraca nas regiões Norte e no Noroeste, entre a madrugada e a manhã. As demais áreas do Estado apresentam tempo firme desde as primeiras horas do dia devido ao predomínio da massa de ar polar.

O dia vai amanhecer com temperaturas baixas e há chance, até mesmo, de formação de geada em pontos da Serra e do Sudeste. O sol deve aparecer, mas as temperaturas permanecem amenas. Em toda a costa gaúcha, os ventos podem alcançar os 70 km/h.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Porto Alegre, a temperatura deve ficar entre 15ºC e 23ºC. Em Gramado, os termômetros variam entre 11ºC e 20ºC.

Na terça-feira (29), haverá a consolidação do tempo firme sobre todo o Rio Grande do Sul, devido a permanência da massa de ar polar que impede a formação de nuvens de chuva. O sol vai predominar em todo o Estado, com as temperaturas se mantendo amenas. Pode haver geada nos pontos mais altos da Serra ao amanhecer.

São Borja vai ter mínima de 12ºC e máxima de 26ºC. Em Capão da Canoa, a temperatura varia entre 14ºC e 22ºC.

O tempo permanece estável e sem previsão de chuva sobre o Rio Grande do Sul na quarta-feira (30). Ainda faz frio pela manhã com risco para formação de geada em pontos mais elevados da região serrana.

Além disso, também na quarta, existe chance de nevoeiro no amanhecer das Missões e do Noroeste. O sol vai predominar no decorrer do dia e as temperaturas da tarde apresentam uma ligeira elevação em relação ao dia anterior.