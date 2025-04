Chuva fraca e calorzinho: como fica o tempo nesta sexta-feira no RS

A circulação de ventos e de umidade favorecer a ocorrência de chuviscos. Jefferson Botega / Agencia RBS

A chuva continua presente no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (25), especialmente em áreas da faixa mais ao Norte. Nas demais porções do Estado, o tempo firme predomina.

Conforme a Climatempo, a circulação de ventos e de umidade ainda deve favorecer a ocorrência de chuviscos e pancadas mais fracas em municípios do Norte, Região Metropolitana, Litoral Médio e Litoral Norte.

Em Porto Alegre, o tempo segue mais aberto, com predomínio de sol entre variações de nuvens. Não deve chover na Capital.

Na Serra, o dia amanhece com sol. Ao longo do dia, a instabilidade volta a ganhar força e a se espalhar sobre algumas cidades, com potencial para pancadas fortes de chuva a partir do fim da tarde.

Em comparação aos dias anteriores, a temperatura já começa a apresentar uma maior elevação. Em Bagé, Santa Maria e Bento Gonçalves, por exemplo, a máxima pode chegar aos 29°C, de acordo com os indicadores do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão indica que, no final de semana, a chuva segue no Estado. Durante o período, o tempo mais instável pode prevalecer sobre o Rio Grande do Sul.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (25)

Região Metropolitana

Dia de sol com algumas nuvens. Há chance de chuviscos durante o dia. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 18°C e 29°C.

Campanha

Sexta-feira de sol entre algumas nuvens. Noite de céu limpo. Em Bagé, a mínima chega aos 14°C e a máxima, aos 29°C.

Fronteira Oeste

Região deve ter um dia ensolarado, sem nuvens. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 17°C e 31°C.

Litoral Norte

Previsão indica que a sexta será de sol entre algumas nuvens ao longo do dia. Pode ocorrer chuva fraca. Em Tramandaí, a mínima atinge os 19°C e a máxima, os 26°C.

Litoral Sul

Dia de sol entre algumas nuvens. Há chance de chuva no Litoral Médio. Em Rio Grande, o dia começa com 16°C e pode chegar aos 27°C.

Região Central

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 16°C e 29°C.

Região Norte

Sexta-feira com sol e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Há possibilidade de chuva durante o dia. Em Erechim, os termômetros variam entre 16°C e 28°C.

Região Noroeste

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas à noite. Em Santa Rosa, o dia começa com 19°C e pode chegar aos 30°C.

Região Sul

Previsão indica que haverá sol e períodos de céu nublado. Há possibilidade de pancadas de chuva. Em Canguçu, o termômetro varia entre 14°C e 28°C.

Serra

Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Há possibilidade de chuva na região. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 16°C e 29°C.

*Produção: Carolina Dill