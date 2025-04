Abafamento, chuva e volta do frio: veja como será o tempo no RS no final de semana

No domingo, a chuva antecede a queda da temperatura no Rio Grande do Sul. Félix Zucco / Agencia RBS

O final de semana será marcado por mudanças no tempo no Rio Grande do Sul. Os gaúchos podem esperar um sábado (26) mais úmido e abafado, enquanto o domingo (27) será de chuva forte e queda nas temperaturas.

Com a chegada do outono, também aumenta a possibilidade de formação de neblina no início das manhãs, como já foi registrado nesta sexta-feira (25) em Porto Alegre.

— Ao que tudo indica, a frente fria que se aproxima, vinda do oceano, vai avançar mais próximo à costa do Estado, mas provocará a virada de ventos em todo o território gaúcho, portanto o Rio Grande do Sul inteiro vai sentir impacto tanto em termos de chuva como de temperatura — afirma o meteorologista da Climatempo Vitor Takao.

Como fica o tempo no sábado

No sábado, a circulação de ventos mantém a entrada de umidade sobre a atmosfera local, o que favorece a ocorrência de chuva isolada em pontos das regiões Norte e Noroeste.

No extremo sul do Estado, o avanço da frente fria pelo oceano pode provocar chuva rápida e pontual no fim do dia.

Em Porto Alegre, o tempo permanece firme, com sol entre nuvens e sem previsão de chuva. A máxima na Capital deve chegar aos 28°C, com sensação de abafamento à tarde.

Há condição para chuva de fraca a moderada na metade norte do RS, incluindo parte da região central, Missões, Planalto, Noroeste, Norte, Serra, Campanha, municípios próximos à Lagoa dos Patos e no Extremo sul.

Nas demais áreas — como a Região Metropolitana, boa parte do litoral, região central e fronteira — o tempo tende a ficar mais aberto. Os maiores volumes de chuva devem se concentrar na Serra, impulsionados pelo fluxo de umidade que favorece a formação de nuvens carregadas.

As temperaturas mínimas no sábado variam de 10°C na Serra a 18°C na Fronteira Oeste. Nas demais regiões, os termômetros devem marcar cerca de 17°C de mínima. Já as máximas vão de 24°C na Serra a 31°C entre a Fronteira Oeste e a Região Central. O dia será quente e abafado, com máxima de 28°C na Região Metropolitana.

E no domingo?

No domingo, uma frente fria avança pelo oceano, mantendo o cenário de instabilidade e espalhando nuvens de chuva sobre grande parte do Estado.

A partir do final da manhã, pancadas isoladas começam a ganhar força no interior, avançando ao longo do dia para a metade norte do RS, com potencial para chuva forte e ocorrência de raios.

Essa frente fria, além de trazer umidade, também atrai ar úmido da região Norte do país, funcionando como um "ímã" para a formação de instabilidades. Com isso, cresce a chance de chuva em quase todo o território gaúcho.

A intensidade deve variar entre moderada e forte, com possibilidade de pancadas acompanhadas de raios, rajadas de vento e até queda de granizo em pontos isolados. Os acumulados podem chegar a 40 milímetros em algumas localidades. As exceções ficam por conta da Campanha e do Extremo Sul, onde a chuva deve ser mais fraca.

Frio à noite

À noite, as temperaturas começam a cair, especialmente nas regiões próximas à fronteira com o Uruguai, como parte da Campanha e o Extremo Sul. Nessas regiões, as mínimas devem ficar entre 8°C e 10°C .

Na Serra, os termômetros devem registrar entre 12°C e 13°C, enquanto nas demais regiões os valores devem ficar em torno de 16°C a 17°C – um pouco mais altos na Fronteira Oeste e nas Missões.

As máximas vão variar entre 16°C, na Serra, e 27°C no Noroeste, Missões e Região Central. Na Região Metropolitana, a máxima será de 22°C, mas com tendência de queda ao longo do dia devido ao avanço do ar frio.