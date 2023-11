A Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas, a COP28, que começa na próxima quinta-feira (30), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ocorre em um momento no qual cresce, no Rio Grande do Sul, o debate sobre como prevenir e reagir à desastres ambientais. A discussão foi acelerada devido às enchentes em várias partes do Estado, em algumas localidades, como o Vale do Taquari, atingido por dois fenômenos extremos em intervalo de 60 dias.