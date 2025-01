Cantora publicou fotos no hospital em seu perfil no Instagram. @pretagil Instagram / Reprodução

Preta Gil voltou às suas redes sociais, nesta segunda-feira (6), para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. No fim de dezembro, ela passou por uma cirurgia de cerca de 20 horas para retirada de tumores. Ainda internada, a cantora compartilhou imagens em leito do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo e atualizou o processo de recuperação.

Em uma publicação no Instagram, Preta Gil compartilhou sua fé e determinação:

"Um dia de cada vez, com fé e a cada dia me fortalecendo mais! Obrigada por todas as orações e energias positivas, eu sinto elas todos os dias. Paz e amor no coração de todos, amo vocês! Já, já eu tô de volta", escreveu a cantora.

A artista também postou fotos de sua recuperação no hospital. Os registros mostram imagens de santos feitos de crochê acima de sua cama, simbolizando sua fé e esperança.

A cantora é acompanhada pela equipe médica liderada por Roberto Kalil Filho, Roberta Saretta, Fernanda Caparelli e Frederico Teixeira.

Artistas como Regina Casé, Ivete Sangalo e Mari Gonzalez, além de diversos fãs da cantora, enviaram mensagem através dos comentários da publicação como apoio à filha de Gilberto Gil.

Momentos antes da virada para 2025, Preta anunciou a saída da UTI.

"Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais", postou, na ocasião.

Tratamento contra câncer de intestino

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Na época, ela passou por sessões de radioterapia e por uma cirurgia. Em dezembro do ano passado, a cantora afirmou que estava em processo de remissão da doença.