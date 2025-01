Com amiga que "não sai do lado", Preta Gil publica primeiro vídeo após longa cirurgia 

DJ Ju de Paulla mandou beijos aos seguidores de Preta Gil. @Pretagil/Instagram / Reprodução

Em recuperação após passar por uma cirurgia que durou mais de 20 horas no dia 19 de dezembro, Preta Gil conta com os cuidados da DJ Ju de Paulla, amiga que "não sai do lado" nem durante o período que a artista está internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

— Quem não sai do lado? — indagou Preta Gil, em tom de brincadeira, em vídeo compartilhado nesta sexta-feira (3) no stories (ferramenta em que o conteúdo desaparece em 24 horas) do Instagram.

A artista ainda elogiou a atenção recebida pela amiga:

— Ela é uma ótima cuidadora. Excelente! — expressou, ao virar a câmera do celular para DJ Ju de Paulla, que aparece sentada em uma poltrona ao lado da cama de Preta.

Preta Gil deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 31 de dezembro de 2024, durante a virada do ano. Ela compartilhou o momento nas redes sociais, em uma foto que aparece acompanhada da família – inclusive do pai, Gilberto Gil – e agradece Ivete Sangalo por homenageá-la durante o Show da Virada em Copacabana, no Rio de Janeiro.

"Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais", escreveu.

Luta contra o câncer

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Na época, ela passou por sessões de radioterapia e por uma cirurgia. Em dezembro do ano passado, a cantora afirmou que estava em processo de remissão da doença.