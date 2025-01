Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui" vivem expectativa por premiação no Globo de Ouro 2025

Em "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva. Wild Bunch / Divulgação

O filme Ainda Estou Aqui e a atriz Fernanda Torres estão concorrendo neste domingo (5) a um dos mais prestigiados prêmios do cinema, o Globo de Ouro, promovido pela Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood.

No tapete vermelho da premiação, passarão as grandes estrelas do cinema que se destacaram em 2024.

A trama do filme de Walter Salles é baseada no livro do jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva, que relata a história de sua família. Em 1971, durante a ditadura militar no Brasil, o ex-deputado Rubens Paiva, pai de Marcelo, foi preso pelos militares. No filme, o papel é interpretado por Selton Mello.

Fernanda Torres dá vida a Eunice Paiva, esposa de Rubens e mãe de Marcelo, Vera, Eliana, Ana Lúcia e Maria Beatriz. Após a prisão do marido, Eunice também foi detida por 12 dias e submetida a interrogatórios. Posteriormente, dedicou décadas para que o Estado reconhecesse o assassinato de Rubens por agentes do regime militar.

No Globo de Ouro, Fernanda Torres concorre ao prêmio de "melhor atriz em filme de drama", ao lado de Nicolle Kidman (Babygirl), Kate Winslet (Lee), Angelina Jolie (Maria), Tilda Wilson (O Quarto ao Lado) e Pamela Anderson (The Last Showgirl).

Ainda Estou Aqui é um dos seis finalistas na categoria de "melhor filme em língua não inglesa", disputando com:

O italiano Vermiglio;

O francês Emilia Pérez;

O indiano Tudo que Imaginamos como Luz;

O dinamarquês A Garota da Agulha;

O alemão The Seed of the Sacred Fig (A Semente do Figo Sagrado, em tradução literal).

Este é o quarto filme de Walter Salles a ser indicado ao Globo de Ouro. A primeira indicação foi com Central do Brasil, em 1999. Na cerimônia deste domingo, o diretor estará em Los Angeles ao lado de Fernanda Torres, revivendo uma história semelhante.

Central do Brasil venceu o Globo de Ouro como melhor filme de língua não inglesa. Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, interpretou Dora, a protagonista, e foi indicada como melhor atriz em filme de drama, mas não levou o prêmio. As duas são as únicas brasileiras já indicadas nesta categoria, ambas em filmes dirigidos por Salles.

Curiosamente, mãe e filha compartilham a tela em Ainda Estou Aqui, com Fernanda Montenegro interpretando Eunice Paiva no final do filme.

A trajetória de Ainda Estou Aqui tem sido um grande sucesso. Até agora, o filme já foi selecionado para mais de 50 festivais e conquistou prêmios nacionais e internacionais, incluindo melhor roteiro no Festival de Veneza, melhor filme na escolha do público em Vancouver (Canadá) e em Mill Valley (Califórnia).

Fernanda Torres recebeu o prêmio de melhor atriz em filme latino de cinema e TV no Critics Choice Awards, concedido pela associação de críticos americanos e canadenses.