Tilda Swinton concorria ao prêmio do Globo de Ouro pela atuação no filme O Quarto ao Lado.

Tilda Swinton, 64 anos, perdeu o Globo de Ouro no domingo (5), mas ganhou o coração dos brasileiros. A reação da atriz inglesa com a vitória de Fernanda Torres, 59, chamou atenção do público brasileiro.