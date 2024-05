Diversos famosos e artistas internacionais prestaram solidariedade à crise climática enfrentada no Rio Grande do Sul. Na noite de terça-feira (7), a atriz americana Viola Davis, conhecida por produções como Histórias Cruzadas (2011), Como Defender Um Assassino (2014 - 2020) e A Mulher Rei (2022), publicou um vídeo nas redes sociais sobre a situação do Estado.