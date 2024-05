Diversos artistas internacionais se pronunciaram a respeito da tragédia que assola o Rio Grande do Sul, fortemente atingido pelas enchentes, e usaram as suas redes sociais para pedir ajuda às vítimas no Estado. A modelo gaúcha Gisele Bündchen, a cantora Beyoncé, a banda Guns N' Roses, e o ator Vincent Martella, de Todo Mundo Odeia o Chris, foram alguns deles.