Em uma corrente de solidariedade, a campanha promovida por Badin, o Colono para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, ultrapassou a marca de R$ 60 milhões nesta quarta-feira (8). Além da ação, o humorista tem compartilhado a prestação de contas das arrecadações nas suas redes sociais. Para doar, basta acessar esse link.