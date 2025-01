"Ainda Estou Aqui" e atuação de Fernanda Torres recebem elogios de jornal norte-americano

"Transmitindo uma contenção magistral , Torres faz com que as poucas explosões de Eunice pareçam contidas. A tristeza escapa de seus olhos em um olhar perdido ou em um silêncio pesado. É uma expressão lindamente devastadora ", diz o texto.

A crítica, assinada por Carlos Aguilar, também menciona o ex-presidente Jair Bolsonaro, citando que "ao emergir do outro lado da presidência repressiva de Jair Bolsonaro e ser abraçado tanto no país quanto no exterior (é o filme de maior bilheteria do Brasil desde a pandemia) é uma prova da mão segura de direção de Salles que trata o assunto delicado com a seriedade que merece, ao mesmo tempo que destaca a humanidade em vez da brutalidade".