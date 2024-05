A atriz mexicana Florinda Meza, conhecida por interpretar Dona Florinda em Chaves, manifestou-se no X (Twitter), em solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em publicação divulgada nesta segunda-feira (13), a artista pediu para que os seus fãs ajudassem os atingidos pela chuva com água potável, comida e roupas.