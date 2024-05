A proliferação de golpes envolvendo pedidos de doações para as vítimas da chuva e das enchentes no Rio Grande do Sul reforça os cuidados em checar para onde os recursos serão destinados e se, de fato, chegarão ao destino e cumprirão com a função de auxiliar as famílias mais atingidas. As contas para transferências Pix oficiais do governo gaúcho e da prefeitura da Capital, por exemplo, estão vinculadas ao CNPJ dos órgãos públicos.