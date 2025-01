Marido de Tilda Swinton celebra popularidade da esposa no Brasil 

Sandro Kopp e Tilda Swinton no Globo de Ouro 2025.

O marido de Tilda Swinton, 64 anos, Sandro Kopp, 46, entrou na onda dos comentários de brasileiros e também celebrou, em suas redes sociais, a popularidade da esposa no Brasil .

A atriz viralizou após comemorar a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro no domingo (5). A reação animada chamou a atenção dos fãs .

"Aparentemente isso está virando um meme no Brasil! Um momento tão maravilhoso", escreveu.

Relação de duas décadas

Mundialmente reconhecida, a artista trabalhou em O Curioso Caso de Benjamin Button (2008) e As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005), inclusive foi nos bastidores desse último filme que o casal se conheceu. Apesar de não ter seguido carreira no ramo, ele interpretou um centauro no filme.