"Crush no enfermeiro" e bom humor: os bastidores da visita de Gominho a Preta Gil no hospital

Mesmo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após passar por uma cirurgia que durou mais de 20 horas para o tratamento contra um câncer no intestino, Preta Gil tem mantido o bom humor . É o que contou o ator Gominho, que visitou a cantora nos Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta segunda-feira (23).

"Preta está bem" e "tudo está fluindo", escreveu no X, antigo Twitter, para tranquilizar os fãs da cantora. Gominho ainda contou que Preta tem feito brincadeiras e alimentado um "crush" em um dos enfermeiros que lhe atende.

Tratamento contra o câncer

Preta Gil descobriu um câncer no intestino no começo de 2023. Na época, ela realizou tratamento cirúrgico e foi submetida a sessões de radioterapia. Ela também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.