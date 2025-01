Uma dura derrota para o esporte brasileiro em 2025

Iniciamos um novo ano. A virada sempre nos proporciona um momento de reflexão, esperança ou recomeço, além da oportunidade de fazermos uma projeção de como gostaríamos que fosse o ano que virá. Eu, como atleta de alto rendimento, inicio 2025 com bastante frustração devido a uma grande derrota que o esporte brasileiro sofreu no final do ano passado. A Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte (LIE) foi suspensa, provisoriamente, devido ao Projeto de Lei Complementar (PL) 210/2024 que foi aprovado pelo Congresso Nacional.

O que me incomoda profundamente, e já havia escrito aqui sobre isso, é como temos poucas lideranças esportivas no Brasil. Houve mobilização de confederações, federações e ídolos, embora tardia, a meu ver. Mas poucos atletas em atividade, principalmente aqueles que mais estão em evidência, buscando pressionar os políticos a não aprovarem a PL. Me parece que o meio esportivo nacional não tem força, principalmente por não ter união. O fato de não termos atletas politicamente engajados enfraquece muito toda a classe e faz com que soframos derrotas duríssimas como essa.