O que nos mantém motivados na carreira

E por falar nisso, é amplamente sabido que correr uma maratona não é fácil, não só por toda a preparação prévia que envolve, mas principalmente pelos percalços do caminho. As adversidades que podem surgir são completamente relacionáveis com as nossas vidas, ainda mais nós que tentamos viver de esporte no Brasil. Após tanto tempo nessa vida, uma das coisas que mais martelam na minha mente é pensar em formas de me manter motivado.