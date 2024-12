A lição que eu aprendi em 2024

Visitei a América no Norte nos últimos dias do ano.

É engraçado pensar nisso, já que nesse ano alcancei a incrível marca de 20 países visitados, mais de 50 cidades conhecidas e, até então, nenhum deles tinha sido com o objetivo de passear. Todas foram para treinar ou competir.

Parando para pensar nisso, por mais que viajemos o mundo, o quanto nós, de fato, conhecemos muito pouco. No caso da maioria das competições de atletismo, chegamos dois ou três dias antes nas cidades e vamos embora logo em seguida.

Quanto mais “distante”, mais tenho ânimo de passear, ver as pessoas e conhecer a cultura. Há algo de especial em observar o dia acontecendo em um local completamente diferente. Sempre me deixa reflexivo, até me emociona ver como o mundo é vasto.