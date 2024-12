365 dias, 225 na pista

Chegamos a mais um mês de dezembro e, por mais caótico e cheio de acontecimentos que ele tenha sido, principalmente no RS, tenho a impressão de que o ano passou rápido. Cada vez mais, dezembro se torna uma parte interessante do ano em função das diversas retrospectivas que diferentes plataformas oferecem: de música, jogos, videogames, filmes, séries, corrida, entre outros. E muitas pessoas compartilham essas coisas orgulhosas em suas redes sociais as estatísticas anuais.

Para mim, a mais curiosa delas foi a do número de dias que treinei esse ano — até o momento, 225 dias, podendo chegar a 238 até o fim do ano. Parece pouco e está abaixo comparado com meus anos anteriores. Porém, parando para pensar, esse ano, com as enchentes que assolaram nosso Estado, uma lesão no púbis que não tive tempo de curar, além do fato de não ter me classificado para os Jogos Olímpicos, acabaram contribuindo consideravelmente para o número “reduzido” de treinamentos que fiz esse ano.