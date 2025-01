Colisão entre caminhão e ônibus deixa uma pessoa em estado grave, na BR-470, em Garibaldi

A vítima, motorista do ônibus, foi conduzida para atendimento no Hospital São Pedro, em Garibaldi. O motorista do caminhão sofreu apenas escoriações leves.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do ônibus não usava o cinto de segurança no momento da colisão. Com o impacto entre os veículos, ele foi ejetado para fora do ônibus.