FGF muda horário da partida de estreia do Juventude no Gauchão

Competição inicia na próxima quarta-feira (22). Fernando Alves / E.C. Juventude

Antes mesmo do começo do Estadual de 2025, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) já fez uma alteração envolvendo a partida de estreia do Juventude na competição.

O duelo com o Ypiranga, marcado para quarta-feira (22), no Alfredo Jaconi, não acontecerá mais às 21h30min. A partida está confirmada para as 19h.

Os demais jogos da primeira fase, por hora, estão mantidos para as mesmas datas e horários divulgados pela entidade no dia 7. O Verdão está no Grupo C, ao lado de Brasil-Pel, Monsoon e São Luiz. Na segunda rodada, o time de Fábio Matias visita o Inter, no Beira-Rio.

Confira a tabela do Ju: