Repercussão do jogo com o Boca e acerto com volante colombiano: Juventude retorna da Argentina com novidade

Daniel Girardo se destacou no futebol colombiano e terá primeira experiência no Brasil. Millonarios FC / Divulgação

O Juventude retornou a Caxias do Sul na tarde desta quinta-feira (16) após encarar o Boca Juniors, no amistoso realizado em San Nicolás de los Arroyos-ARG. E na delegação alviverde, o semblante era de satisfação, mesmo com a derrota por 2 a 0.

As chances criadas pela equipe, sobretudo na primeira etapa, e o teste diante de um dos Gigantes do futebol sul-americano, deram a confiança necessária para os atletas nesta preparação para a estreia no Gauchão 2025 diante do Ypiranga, na próxima quarta-feira (22).

— A festa, o jogo amistoso era do lado de lá. Fomos pra fazer nosso trabalho, pra encarar realmente como um teste. É início de temporada, as pernas ainda estavam um pouco pesadas, mas tudo dentro do combinado pela comissão técnica. Quem está fora, está buscando seu espaço e quem está no time principal tenta se manter. Acredito que o trabalho está sendo bem feito — avaliou o lateral-esquerdo Alan Ruschel.

Reforço encaminhado

Na volta ao Brasil, enquanto define os detalhes finais para a venda de Danilo Boza ao Urawa Red Diamonds, do Japão, o Verdão tenta repor a perda com a investida em mais dois zagueiros. No entanto, o jogador que tem acerto com o clube atua como volante. Trata-se de Daniel Girardo, colombiano de 32 anos, que estava no Millonarios entre 2021 e 2024.

Girardo tem larga experiência no futebol da Colômbia onde atuou por Deportivo Cali (2009 a 2018 — sendo emprestado ao Olhanense-POR entre 2014 e 2016), Deportivo Pasto (2019), Santa Fé (2019 a 2021) e Junior Barranquilla (2022).

Daniel Girardo estava no Millonarios entre 2021 e 2024. Millonarios FC / Divulgação

Daniel Girardo se encaixou no perfil traçado pelo diretor-executivo do Ju, Júlio Rondinelli recentemente.

— Um volante, eu digo um apoiador, um meio-campista que possa jogar como primeiro, como segundo. O jogador que seria uma contratação especial, dentro de um cenário praticado, um jogador experiente que a gente está buscando — avaliou em entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra.