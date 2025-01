No Criciúma, Ángel atuou em 23 jogos na temporada passada e anotou dois gols. Celso da Luz / Criciúma E.C./Divulgação

Além do volante colombiano Daniel Girardo, de 32 anos, do Millonarios, o Juventude negocia a contratação de outro estrangeiro: o zagueiro venezuelano Wilker Ángel, 31, que estava no Criciúma. Pelo Tigre, o defensor atuou em 23 jogos na temporada passada e anotou dois gols.

Formado no Trujillanos-VEN, Ángel esteve entre 2010 e 2016 no Deportivo Táchira-VEN. Ele ainda acumula experiências pelo futebol russo e turco, até regressar a seu país em 2023, quando vestiu as cores do Aucas.

O curioso na vida de Wilker Ángel é que ele iniciou a carreira como atacante. Em entrevista ao ge.globo.com, em agosto, o atleta revelou momentos marcantes da trajetória como atleta. Sua família ainda teve outros dois jogadores profissionais. E por ter 1m90cm de altura, Ángel começou como centroavante, mas como seu time necessitava de zagueiros, devido a lesões, ele mudou de função.

— O treinador conversou comigo por causa da minha estatura. Perguntou se eu conseguiria jogar e eu sempre tive muita vontade. Joguei e gostei. A partir disso comecei a aprender a posição, porque muda muito — revelou em entrevista ao GE.

Quando atuou pelo Goztepe, da Turquia, entre 2021 e 2022, Ángel passou por um momento delicado ao ter constatada uma lesão na coxa. Ele teve que parar por seis meses. Ao voltar, uma lesão em um osso do pé o afastou dos gramados por mais seis meses. Quando achava que o pior já tinha passado, o zagueiro teve lesões no joelho e nas costas e teve que se afastar por mais de um ano e meio. Foi nesse momento que Ángel pensou em abandonar a carreira, em 2022.

Mas, no ano seguinte, um convite do Criciúma despertou a motivação de que Ángel necessitava para voltar a jogar e realizar o sonho de estar no "País do Futebol". E mesmo que o Criciúma não tenha atingido a meta de permanência na elite do futebol brasileiro, Ángel pretende continuar em solo brasileiro, uma vez que seu contrato com os catarinenses encerrou em dezembro.

Por isso, as chances do Juventude contratá-lo são boas, mesmo que existam outros interessados, como o Junior Barranquilla. Além de Ángel, o Verdão quer mais um zagueiro, para repor a saída de Danilo Boza, e mais um meia-atacante.