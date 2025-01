Flashes: Bluesky vai lançar app como alternativa para o Instagram

Flashes é construído sobre o AT Protocol, a mesma tecnologia que alimenta o Bluesky.

O Bluesky anunciou que vai lançar um novo aplicativo de compartilhamento de fotos, o Flashes . O app pretende atrair usuários que buscam alternativas mais abertas e descentralizadas às redes sociais da Meta , dona do Instagram, Facebook e WhatsApp.

Flashes é construído sobre o AT Protocol, a mesma tecnologia que alimenta o Bluesky . Ele utiliza a base de código do Skeets, aplicativo criado por Sebastian Vogelsang, que também desenvolveu a da rede descentralizada .

App vai permitir postagens de até quatro imagens ou vídeos de até um minuto, com integração total ao Bluesky.

Parecido, mas não igual

Apesar das semelhanças com o Instagram, o desenvolvedor enfatiza que o Flashes não é uma cópia .

No lançamento, o app vai permitir postagens de até quatro imagens ou vídeos de até um minuto, com integração total ao Bluesky: as publicações aparecerão nas duas plataformas, e os comentários serão sincronizados.