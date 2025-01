Chegar à final do Brasileirão em 2025 é um dos objetivos do Passo Fundo Futsal, garante presidente

Com mais jogos no calendário em 2025, clube quer manter a boa média de público dos últimos anos. Luiz Medeiros / Passo Fundo Futsal

O Passo Fundo Futsal (PFF) já encerrou o ciclo de contratações da janela de início de ano. Agora, o clube muda seu foco para o planejamento da temporada 2025, em que deverá disputar pelo menos cinco competições.

Para dar conta do recado, o PFF deverá compor o elenco — que conta atualmente com 14 jogadores, que se apresentarão em 10 de fevereiro — com alguns jovens promovidos da equipe sub-20. Mas não será só isso: em entrevista à GZH, o presidente do clube, Márcio Patussi, confirmou que o custo da equipe será 20% superior do que em 2024.

Conforme o mandatário, o objetivo deste investimento é chegar em finais de competições, principalmente do Brasileirão.

— O Brasileirão é o campeonato que nós enxergamos como absolutamente possível o Passo Fundo Futsal chegar a uma final. Estamos colocando no nosso planejamento esta competição como aquela que é possível de o clube disputar e vencer — afirmou o presidente.

Calendário cheio

A primeira competição da temporada será a Supertaça Farroupilha. A competição ocorrerá em março, mas ainda não tem local definido. O clube confirmou que continuará jogando o Gauchão, organizado pela Liga Gaúcha.

A novidade é que em 2025 disputará pelo menos dois campeonatos da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS). Ainda não há definição de quais competições. Esta seria uma das exigências da CBFS para disputar o Brasileirão. De qualquer forma, na metade do ano, o clube poderá estar disputando quatro competições simultaneamente.

— Isso também requer um exercício maior do departamento de futsal para organizar essas datas. E claro que o torcedor vai ter oportunidade de assistir aos jogos desses quatro campeonatos — disse Patussi.

Elenco reforçado

Para suportar o calendário da temporada, o Passo Fundo Futsal recorrerá às categorias de base, mas também está organizando o orçamento para realizar até duas contratações na janela de transferência internacional, que abrirá entre julho e agosto.

O presidente do PFF não nega que as expectativas da torcida com relação ao time têm crescido bastante nos últimos anos. Em 2023, o elenco tinha estrelas do futsal, como Cabreúva e Jackson Samurai, e chegou nas semifinais do Gauchão. No entanto, no ano passado ficou nas quartas de final do Estadual e do Brasileirão, deixando torcedores na bronca. Por isso, para 2025 o elenco foi reformulado, liderado por Elisandro, que é a principal contratação.

— A contratação do Elisandro, sem sombra de dúvida, pode ser considerado a maior contratação do futsal de Passo Fundo na história, porque é um atleta altamente competitivo. Ele recentemente foi campeão da Libertadores no time do Magnus, campeão da Liga Nacional — ressaltou Patussi.

Presença do torcedor

A expectativa para a temporada 2025 é manter a boa média de público nos jogos do time na Arena Comercial. Em 2024, a média foi superior a 2 mil torcedores por partida, sendo a maior do Rio Grande do Sul e uma das maiores do país. O desafio é manter o torcedor fiel com mais jogos no calendário.

— Em 2024 nós tivemos uma média de quase 2 mil pessoas por jogo. Só perdemos para o time do Jaraguá, que lá na Arena Jaraguá cabem 7 mil pessoas e na Arena Comercial, 2 mil e quinhentos.