COB e atletas fazem campanha contra PL que pode acabar com Lei de Incentivo ao Esporte

O Comitê Olímpico do Brasil (COB), confederações olímpicas, entidades representativas de atletas e lideranças esportivas iniciaram uma campanha nesta semana contra o Projeto de Lei Complementar (PLP) 210/24, que integra o arcabouço fiscal do governo federal. Eles alegam que, se aprovado, o PL prejudicará a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), podendo até mesmo acabar com a principal política esportiva do País.

O projeto, que contou com pedido de urgência para votação, estabelece que não serão concedidos benefícios fiscais quando o governo federal apresentar déficit primário em suas contas ou se as despesas discricionárias diminuírem de um ano para o outro - o governo apresentou déficit fiscal primário em nove dos últimos dez anos.

Como a LIE se fundamenta em benefícios fiscais concedidos a empresas, diversos projetos esportivos poderiam ser afetados ou mesmo encerrados, se o PL for aprovado. Na prática, a LIE permite que empresas e pessoas físicas possam direcionar parte dos seus impostos para projetos aprovados pelo Ministério do Esporte. De acordo com a própria pasta, no ano passado houve a captação de R$ 983 milhões para projetos de esporte, beneficiando cerca de 1.158.465 pessoas.

A primeira entidade a se manifestar sobre o assunto foi o Atletas pelo Brasil, presidido por Ana Moser, ex-ministra do Esporte do atual governo. "Podemos dizer que um eventual término desta lei representaria um grande retrocesso e uma grande ameaça aos projetos que impactam milhões de brasileiros, principalmente crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social."

Ainda de acordo com o Ministério do Esporte, mais de 2,5 milhões de pessoas foram beneficias pela LIE entre 2021 e 2023. "Ou seja, esta é uma lei primordial para garantir o acesso da população brasileira ao esporte, formar cidadãos e ajudar no desenvolvimento humano. Temos uma série de projetos bem-sucedidos no país que só existem graças à Lei de Incentivo ao Esporte, como a Fundação Gol de Letra, do Raí; o Projeto Grael, fundado pelo Lars e pelo Torben; e o Instituto Reação, do Flávio Canto", enumera a ex-atleta.

Nos últimos dias, a campanha ganhou apoiadores de peso, como Flávio Canto, Lars Grael, Hortência e José Roberto Guimarães, que defendeu a LIE em seu discurso no Prêmio Brasil Olímpico. "A lei de incentivo fiscal hoje é o ar que nós respiramos. Queria encarecidamente pedir ao Congresso Nacional que pense muito, porque hoje o esporte nacional, as medalhas que nós trazemos, aquilo que nós representamos, o nosso povo depende disso. Toda uma comunidade que depende da lei de incentivo fiscal", afirmou o treinador da seleção brasileira feminina de vôlei e tricampeão olímpico.

O COB também entrou na campanha, com o apoio de dezenas de confederações olímpicas. "O Comitê Olímpico do Brasil e as Confederações Olímpicas Brasileiras apelam ao Congresso Nacional para que vote contra a inclusão da Lei de Incentivo ao Esporte (Lei nº11.438) entre os impactos do Projeto de Lei Complementar 210/24. Tal medida representaria um retrocesso sem precedentes para o esporte nacional", disse o COB, em nota oficial.

O que também preocupa as entidades ligadas ao esporte é o prazo de validade da LIE. Criada em 2007, ela está em vigor até 31 de dezembro de 2027. Se aprovado, o Projeto de Lei Complementar (PLP) 210/2024 poderia inviabilizar a renovação do prazo da LIE futuramente.

Pressionado, o Ministério do Esporte se manifestou duas vezes nos últimos dias sobre o assunto. Em ambas, negou que a LIE será encerrada. "O Ministério do Esporte informa que a Lei de Incentivo ao Esporte, instituída em 2007, permanece em vigor, com validade prevista até o dia 31 de dezembro de 2027", disse a pasta, na quinta-feira.

"Ressaltamos que a lei não está sendo extinta. O Ministério do Esporte reforça seu compromisso com a preservação e a ampliação desse importante mecanismo, essencial para a promoção do esporte e para o fortalecimento de políticas públicas no setor."