Juventude x América-RN: escalações e onde assistir ao jogo pela Copa São Paulo

Juventude, do meia Gui Teixeira, venceu na estreia.

O Juventude enfrenta o Ameríca-RN, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta segunda-feira (6), às 18h15min. A partida acontece no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba.

O Verdão, comandado pelo técnico Filipe Dias, estreou com vitória diante do Comercial Tietê, por 1 a 0. Já o América-RN empatou em 1 a 1 com o Operário Caarapoense-MS. Uma vitória alviverde garante a classificação antecipada para a segunda fase.