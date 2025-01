Juventude estreia com vitória diante do Comercial Tietê na Copa São Paulo

O Juventude estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta sexta-feira (3). A equipe do técnico Filipe Dias enfrentou o Comercial Tietê-SP e venceu por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Roberson aos 22 minutos do segundo tempo. A partida aconteceu no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba.