Centroavante do Caxias fala sobre reformulação do elenco e novo modelo de jogo para o Gauchão

O centroavante Welder marcou apenas um gol com a camisa do Caxias na temporada passada. Contudo, ele foi decisivo em um momento importante. O camisa 9 balançou as redes na partida que definiu a permanência do Grená na Série C do Brasileiro diante do ABC. Na ocasião, o Caxias venceu por 2 a 0, no Estádio Centenário.