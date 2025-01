Após passagem por Portugal, zagueiro do Caxias afirma que o Gauchão será seu primeiro grande desafio no Brasil

Zagueiro Carlos Henrique atuou nos dois jogos-treinos realizados pelo Caxias na pré-temporada. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias/Divulgação

Com 21 anos, o zagueiro Carlos Henrique vai ter o seu primeiro grande desafio na carreira. O jogador irá disputar o Gauchão com a camisa do Caxias. O seu primeiro ano como profissional foi no Moreirense, de Portugal, na temporada passada. O atleta foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (3) na sala de imprensa do Estádio Centenário.

— Foi muito boa a passagem que eu tive em Portugal. Tive a convivência, a vivência com pessoas diferentes, de países diferentes, eu digo assim. Uma metodologia diferente, onde se encaixa e agrega muito, que você aprende desde jovem. Não joguei profissionalmente no Brasil. Acabei minha formação e fui jogar na Europa. Isso agregou bastante dentro dos ideais que eu acredito em propor jogo, que está crescendo muito no Brasil, principalmente dos técnicos portugueses que estão vindo pra cá — comentou o defensor.

O atleta teve uma rápida passagem pelo futebol gaúcho na adolescência. Quando tinha apenas 13 anos, Carlos Henrique jogou nas categorias de base do Inter. Agora, ele terá no Brasil a sua primeira chance profissionalmente, com as cores do Caxias.