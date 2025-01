Caxias anuncia Kelvyn, ex-lateral-esquerdo do Juventude

O atleta pertencia ao Ceará até o final de 2024. Em 2023, foi emprestado à Ferroviária e em abril foi para o Juventude. No Alviverde, disputou 16 jogos no time que conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro. Na última temporada, atuou pela Chapecoense pela Série B do Brasileirão, com onze jogos e uma assistência.