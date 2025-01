João Fonseca lidera brasileiros em busca de vaga no Australian Open neste domingo; saiba os confrontos

Brasileiro estreia no dia 6 de janeiro contra o argentino Frederico Agustín Gómez. Divulgação / Canberra Challenger

A temporada de Grand Slams de 2025 começa oficialmente no próximo domingo (13), com as chaves principais do Australian Open, em Melbourne.

Antes disso, porém, cinco brasileiros entram em quadra no qualifying, que começa na noite deste domingo (5), horário de Brasília, em busca de uma vaga no torneio.

Em grande fase

Entre os representantes nacionais, o carioca João Fonseca, de 18 anos, é o destaque. Atual campeão do US Open juvenil, ele vive grande fase no circuito profissional.

Após conquistar títulos no Next Gen ATP Finals e no Challenger de Camberra, o carioca acumula 10 vitórias consecutivas e deve aparecer como número 113 do ranking mundial na próxima atualização.

Na estreia do quali, João enfrenta o argentino Frederico Agustín Gómez, cabeça de chave número 29 da fase preliminar. Se avançar, terá pela frente o cazaque Dmitry Popko ou Coleman Wong, de Hong Kong. Para alcançar a chave principal, o brasileiro precisará vencer mais uma partida, com adversário definido futuramente.

Estreias brasileiras no quali

Além de João, outros quatro brasileiros buscam a vaga no torneio. Thiago Monteiro, o mais experiente da equipe, estreia contra o australiano Jason Kubler.

Já Felipe Meligeni encara o francês Clement Chidekh, enquanto Gustavo Heide mede forças com o sérvio Laslo Djere. Na chave feminina, Laura Pigossi desafia a espanhola Guiomar Maristany Zuleta de Reales.

Os jogos do quali vão até 9 de janeiro e contam com 128 atletas em cada naipe. No total, 16 homens e 16 mulheres avançam para as chaves principais.

Australian Open

Disputado desde 1905, o Australian Open é o torneio que abre o calendário dos principais eventos do tênis mundial.

A australiana Margaret Court é a maior campeã da história, com 11 títulos, enquanto Novak Djokovic lidera entre os homens, com 10 conquistas.

Confrontos dos brasileiros no quali